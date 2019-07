Leandro Sena inicia treinamento em time árabe Jogador com passagens por ABC e América defende agora o Al Raed, da primeira divisão do Campeonato da Arábia Saudita.

O meia Leandro Sena foi contratado esta semana pelo Al Raed Club, time que disputa a primeira divisão do Campeonato da Arábia Saudita. O atleta desembarcou no país no último sábado (10) e já treina com o grupo comandado pelo brasileiro Luís Antônio Zaluar. A estréia do jogador acontece na próxima segunda-feira (19).



O ex-jogador do ABC e América falou do novo desafio em sua carreira. "Apesar das diferenças culturais, fui muito bem recebido aqui na Arábia Saudita. Fiquei impressionado com a paixão das pessoas pelo futebol brasileiro e espero corresponder a todas as expectativas".



Leandro Sena assinou contrato até o final da competição, que se encerra em maio e depois planeja voltar ao Brasil. O Al Raed está na 8ª posição no campeonato nacional, que possui 12 equipes. Faltando 9 jogos, o meia brasileiro é a aposta do time para se livrar do rebaixamento.



Além do técnico Luís Antônio Zaluar, Leandro Sena terá outro companheiro brasileiro, o preparador físico Fábio Lefundes. Para facilitar a comunicação com os demais jogadores, a diretoria do clube contratou um intérprete.



Andarilho

No Brasil, o meia carioca passou por times como o Ituano (SP), Americano (RJ), Araçatuba (SP), América (RN), Volta Redonda (RJ), Treze (PB) e por último o ABC (RN). Leandro Sena também teve uma longa passagem pelo futebol espanhol, onde brilhou com as camisas do Mérida, Osasuna e Elche, durante 4 anos. Foi a experiência no mundo da bola que fez com que o atleta recebesse o apelido de "andarilho", protagonizando uma reportagem especial exibida pelo Globo Esporte, da Rede Globo, sobre a vida cigana do futebol.