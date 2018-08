Diógenes Dantas ministra palestra no 2º Encontro de Comunicação da Universidade Potiguar

Vlademir Alexandre Diógenes Dantas, diretor do Nominuto.com.

, Diógenes Dantas, ministra a palestra “200 anos de imprensa no Brasil: tendências e desafios”, nesta terça-feira (11), às 19h, na UnP da Nascimento de Castro.A palestra faz parte da programação do 2º Encontro de Comunicação da Universidade Potiguar (ECOM), que tem como tema os “200 anos da imprensa no Brasil”.Diógenes Dantas irá mostrar fatos históricos recentes que foram acompanhados em tempo real pelos novos meios de comunicação, como a Internet, em todo o mundo. Na palestra, ele irá ressaltar que não existem barreiras físicas para as notícias chegarem à população.A evolução da tecnologia da comunicação e as mudanças provocadas por isso também serão abordadas pelo jornalista. Serão expostas as estratégias dos grandes grupos de mídia para a difusão da Internet como fonte de informação e interatividade para o público.Diógenes Dantas atua no jornalismo há 20 anos, exercendo funções de repórter e editorem TVs, jornais, rádios e agora com o portal de notícias Nominuto.com.O 2º ECOM que será aberto nesta terça-feira (11) segue até a quinta-feira (13). As discussões terão como eixo temático o passado, presente e as tendências no âmbito do Jornalismo e da Publicidade e Propaganda.