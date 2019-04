Restaurantes abrem para ceia natalina No dia da comemoração do natal, confira os restaurantes que abrirão para ceia.

Hoje (24) é o dia da comemoração do natal. Dia de comemorar com a família num tradicional jantar, a ceia natalina. Em Natal, os restaurantes tem diferentes horários de funcionamento e devem atrair centenas de pessoas.



A ceia natalina terá lugar de destaque no restaurante Guinza, com mesas montadas e pagamento por pessoa. Já o restaurante Abade e o restaurante O Peixe, atenderá com o cardápio normal na noite do natal.



O restaurante Reis Magos abrirá a noite, com cardápio especial, com música ao vivo e opções para os clientes do centro da cidade e de ponta negra.



Os restaurantes Camarões, Tábua de Carne e Mangai não terão ceia natalina. O horário de funcionamento será durante o dia, para almoço.



Serviço

Guinza - 3219 2002

Abade - 3219 4469

O Peixe - 3219 3776

Reis Magos - 3642 2600