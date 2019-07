PF prende em Natal criminoso paraibano Homem foi detido por uma equipe da Polícia Federal, na zona Norte. Ele é acusado de cometer assassinatos e ter assaltado bancos e ageêcias dos Correios.

A Policia Federal no Rio Grande do Norte, cumprindo mandado de prisão preventiva expedido pela 6ª Vara da Justiça Federal de Campina Grande, na Paraíba, localizou e prendeu por volta das 20h desta quinta-feira(15), na estrada da Redinha, zona norte de Natal, um homem de 25 anos que é acusado de cometer assassinatos, inclusive, de um policial militar, e ter assaltado nos últimos anos bancos e várias agências dos Correios de cidades do interior paraibano.



A abordagem aconteceu quando ele pilotava uma motocicleta e parou no semáforo sem saber que era seguido pelos policiais. Apesar de armado com uma faca, não reagiu.



O suspeito, que é foragido desde abril de 2008 do Presídio Serrotão, em Campina Grande, já esteve cumprindo pena em pelo menos três presídios paraibanos e conseguiu fugir de todos eles.



A Policia Federal ainda não sabe quando o preso será transferido, à disposição da Justiça, para a cidade de Campina Grande.



Fonte: Assessoria de comunicação da PF/RN