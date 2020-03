Senado define presidentes das comissões nesta terça-feira Lideranças partidárias tentarão um acordo para distribuição dos cargos.

Os novos presidentes das comissões temáticas do Senado Federal devem ser indicados amanhã (17). As lideranças partidárias se reunirão para tentar chegar a um acordo em relação a distribuição desses cargos.



A apreciação dos projetos na Casa depende desta escolha, pois cabe ao presidente de cada uma das comissões decidir a pauta das reuniões, ou seja, as matérias que serão objeto de discussão.



Assim que tomarem posse, os novos presidentes de comissões e os senadores desta nova legislatura terão uma série de projetos que ficaram pendentes de análise em 2008, mas que se encontram na pauta de votação. Caberá a esses novos presidentes decidir se manterão tais matérias como prioridade.



Fonte: Agência Senado