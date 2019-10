ABC derrota ASSU e assume terceira colocação

Elpídio Júnior Jogo foi bastante disputado no Frasqueirão.

Gabriel e Paulinho Macaíba marcaram os gols da vitória do Mais Querido enquanto Pantera descontou para o Camaleão do Vale. Agora, o ABC ocupa a terceira colocação no campeonato.O jogo começou movimentado com o ABC tomando a iniciativa da partida. Contudo, as boas jogadas eram desarmadas pelos zagueiros do ASSU, que preferia esperar os contra-ataques.O primeiro gol da partida saiu aos 20 minutos depois de uma cobrança de falta por parte de Teles. Ele mandou um chute forte, que o goleiro Erasmo não segurou e soltou nos pés de Gabriel. O jogador alvinergro só teve o trabalho de colocar para o fundo do gol.O primeiro tempo ainda teve mais duas boas chances de gol. Uma do ABC aos 27 minutos com Marcos Paraná, que cabeceou para fora após cruzamento de Gabriel. O erro fez o técnico Heriberto da Cunha colocar as mãos na cabeça sem acreditar no lance.A outra chance foi do ASSU com Luciano Paraíba dois minutos depois. Ele fez boa jogada e bateu forte para defesa de Raniere.O segundo tempo começou com chances de perigo. O ASSU, mais uma vez com Luciano Paraíba, exigiu do goleiro Raniere. Aos sete minutos, o atacante do "camaleão do Vale" fez boa jogada e tentou encobrir o goleiro alvinegro, que com a ponta dos dedos colocou a bola para escanteio.No minuto seguinte, Paulinho Macaíba chutou cruzado e a bola passou com perigo ao goleiro Erasmo. Aos 19 minutos, Marcos Paraná perde ótima chance ao bater colocado dentro da área para grande defesa de Erasmo.O segundo gol do alvinergro saiu aos 34 minutos. Boa jogada de Moré, que passou para Paulinho Macaíba. Ele não perdeu a chance e bateu no canto do gol.Aos 43 minutos, o ASSU conseguiu marcar o seu gol. Pantera chutou e a bola desviou em Cauê traindo o goleiro Raniere, que ficou no contra pé.