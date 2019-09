Policiais prendem ex-PM por tráfico de drogas José Vanderlan da Silva, o “cobracan”, estava com mais cinco pessoas quando foram abordados na Avenida Prudente de Moraes.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar prenderam o ex-PM José Vanderlan da Silva, o “cobracan”, 36, na noite desta segunda-feira (26). Ele foi detido com mais cinco pessoas em duas abordagens realizadas após os policiais desconfiarem da atitude dos ocupantes dos carros.



As abordagens aconteceram na Avenida Prudente de Moraes sendo uma nas proximidades do estádio Machadão e a outra no cruzamento com a Rua Ceará Mirim, no Tirol. “Cobracan” e os demais suspeitos foram levados à Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) onde o ex-PM foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, pois com ele foi encontrada determinada quantidade de maconha.



Segundo informações da polícia, contra o ex-PM existem denúncias por tráfico de drogas. Ele deve ficar detido no Quartel do Comando Geral por ser considerado um policial reformado.