Câmara Municipal de Natal retorna aos trabalhos nesta terça-feira

Arquivo Câmara Municipal retoma atividades

Micarla de Sousa disse que está “focada” nesta Reforma Administrativa que inclui a criação da Secretaria Municipal de Defesa Social para qual já está designado o delegado Sérgio Leocádio. Além disso, o desmembramento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.Usando as palavras do presidente da CMN, o vereador Dickson Nasser, a prefeita começa sua gestão “em boa situação” na Casa. E como?Dos 21 vereadores, apenas quatro estão na oposição: Júlia Arruda (PSB), Raniere Barbosa (PRB), Mary Regina (PDT) e George Câmara (PC do B).O PMDB que na campanha disputou contra a candidatura de Micarla de Sousa, há duas semanas aderiu. Depois foi a vez do vereador Maurício Gurgel (PHS) também virar governista. Com um quadro desses, certamente a prefeita não terá dificuldades para aprovar a tão falada Reforma Administrativa ou qualquer uma de suas outras propostas.