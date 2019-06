Micarla de Sousa vai cancelar gratificações concedidas em dezembro de 2008

Júlio Pinheiro Micarla deve suspender gratificações concedidas em dezembro.

Entre as medidas da pevista para equilibrar as contas públicas está a possível suspensão de todas as gratificações concedidas “no apagar das luzes” da administração de Carlos Eduardo (PSB).Micarla determinou que cada secretário entregue, até o próximo dia 12 de janeiro, um relatório sobre sua pasta, detalhando a situação financeira. A partir daí serão adotadas as medidas urgentes de cortes de gastos.Aos secretários de Planejamento, Augusto Carlos, e de Administração, Roberto Lima, ela pediu um levantamento das gratificações concedidas no último mês de dezembro.Fonte: Prefeitura de Natal