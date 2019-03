Garibaldi confirma: PMDB deve apoiar PT em 2010

Arquivo Nominuto Para Garibaldi Alves, PMDB é um corpo sem cabeça.

“Se o governo continuar prestigiando o PMDB, vai ficar difícil ter outra postura que não seja o apoio à candidatura do PT. Essa é a posição mais provável, mas não é a definitiva”, comentou o senador, num momento em que tem a sua candidatura a reeleição para presidência do Senado discutida judicialmente pelo próprio PT.Ainda de acordo com Garibaldi, a população não entenderia um partido político que se engajou “até o pescoço” com o governo se envolver com outras forças políticas. “Acho que se não for a hora de apoiar (o PT), já está na hora de (o PMDB) desembarcar, porque se quiser desembarcar mais tarde não vai ser possível”.O senador comentou sobre a situação atual do seu partido, que seria um “corpo sem cabeça.” “O PMDB hoje é um corpo sem cabeça (...). O partido tem hoje senadores, deputados, governadores, mas não tem um candidato a presidente”.As declarações de Garibaldi vão de encontro ao desejo da aliança PPS, PSDB e DEM, selada também na segunda-feira (15) em Natal, de ter o PMDB no bloco de oposição a Lula.