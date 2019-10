Reforma administrativa fica pronta na segunda quinzena de fevereiro

Vlademir Alexandre Roberto Lima é o responsável pela elaboração da reforma administrativa.

De acordo com o secretário, a maior parte do projeto já está pronto, principalmente os pontos que vêm sendo discutidos desde a campanha de Micarla. No entanto, algumas decisões importantes no conteúdo do projeto precisavam da presença da prefeita, que estava empenhada na resolução dos problemas na crise da saúde municipal.“Como algumas decisões ficaram postergadas, com relação a algumas fusões e modificação de estruturas, só poderemos avançar depois do aval da prefeita. Na segunda quinzena de fevereiro o projeto fica pronto”, acredita Roberto Lima.Anteriormente, a expectativa da Prefeitura era a aprovação do projeto de reforma administrativa já durante a convocação extraordinária dos vereadores, que ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. No entanto, apenas projetos consensuais foram enviados ao legislativo, obtendo a aprovação sem dificuldades.Entre os temas da reforma estão a criação de novas secretarias, como a de Governo e Articulação, e a de Defesa Social, além da extinção de outras pastas, como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário (SMDC), atualmente ocupada por João Faustino. O secretário, no entanto, vai ocupar “migrar” para a nova secretaria de Governo e Articulação.“Já estamos com os projetos desenvolvidos, e teremos pouquíssimos funcionários. Em torno de cinco. Por enquanto, estou na SMDC, mas já trabalhando com a nova função que terei”, disse João Faustino, que será o responsável pela ligação entre Executivo e Legislativo.Para ser aprovada, a reforma administrativa vai precisar do voto de 14 dos 21 vereadores de Natal. Na bancada de situação, até o momento, há 17 vereadores. “Os vereadores estão dando a demonstração de que querem colaborar com a cidade”, avalia João Faustino.