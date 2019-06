Apoio do PT a Garibaldi está condicionado a não aliança ao DEM, diz Fátima Bezerra

Arquivo Nominuto Fátima Bezerra: o destino do PMDB ainda não está fechado.

Contudo, a aliança com Garibaldi tem uma condição: a desistência do senador em apoiar a candidatura de Rosalba Ciarlini (DEM) ao governo do estado. “Não tem a menor possibilidade de subirmos em algum palanque em que o DEM e o PSDB esteja presente”, observa a deputada, que também tentará a reeleição em dois anos.Completamente envolvido com o governo federal, o PMDB preferiu se manter afastado do governo de Wilma de Faria mesmo depois se aliar ao partido da governadora, o PSB, e o PT. Depois de trocar insultos com Wilma de Faria através dos jornais, Garibaldi Alves declarou que estava sendo levado a apoiar a senadora do DEM.Para Fátima Bezerra, no entanto, o quadro não está fechado. “O presidente estadual do partido, Henrique Eduardo Alves, tem manifestado a preferência pela manutenção da base de apoio de Lula a nível local”.Caso os partidos não se entendam a nível local, o PT deverá escolher um nome do seu próprio quadro para fazer a “casadinha” com Wilma de Faria em 2010, já que serão duas vagas para o Senado.