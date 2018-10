Ambulância do Samu tomba na BR-101 e congestiona trânsito no local

Fotos: Júlio Pinheiro O acidente deixou o trânsito do local lento.

Paulo Roberto Queiroz, que reside em Nova Parnamirim, teve crises convulsivas e o serviço médico foi acionado. Contudo, durante o trajeto em direção ao pronto-socorro o motorista da ambulância, Josean Amâncio, foi fechado por um Corsa preto de placa não identificada. Para evitar a colisão, o condutor da ambulância do Samu freou bruscamente e não conseguiu controlar o veículo, que acabou tombando.“Eu vinha pela faixa da esquerda, como todos os outros veículos por causa dos cones que a equipe da Semsur colocou para colocar a iluminação natalina. Quando fui para outra faixa, o outro carro também entrou sem sinalizar, mas não teve batida”, explicou o condutor.Após o acidente, uma nova ambulância do Samu chegou rapidamente ao local e continuou o socorro ao paciente, que foi medicado ainda no veículo. Segundo o enfermeiro da segunda ambulância a situação do paciente era estável.