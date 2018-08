Lembrança da resistência democrática marca abertura da conferência da OAB

Fotos: Maiara Felipe A noite de abertura do evento teve música e muitas homenagens.

Numa cerimônia apoteótica, com poucos discursos e muitas homenagens, cerca de cinco mil pessoas lotaram o auditório e se emocionaram com momentos marcantes como a interpretação que os artistas Isaque Galvão e Khrystal fizeram das músicas que simbolizaram a resistência democrática que fez nascer a Constituição Federal de 1988."Pra não dizer que não falei das flores", "Vai passar", "Alegria Alegria", "Apesar de você" e alguns outros temas fizeram as pessoas voltar a uma época de mudanças que marcou para sempre a história do país.Antes das boas-vindas dadas pelo Presidente da OAB/RN, Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, a Orquestra Sanfônica Potiguar fez a platéia levantar para entoar o Hino Nacional ao som de um dos instrumentos que mais representa a cultura nordestina, a sanfona.Com uma frase curta: “Natal é a nova capital da advocacia brasileira. Queremos liberdade, anistia, igualdade, fraternidade, em lugar da opressão, da especulação financeira e de outros males que afetam a sociedade”, César Britto, presidente da OAB Nacional, entidade que promove a conferência, declarou oficialmente aberto o evento.A conferência terá a presença de juristas de renome nacional e internacional e de palestrantes como Celso Antonio Bandeira de Melo, que fará nesta quarta-feira (12), às 11h, a conferência sobre a “Constituição de 88 e o resultado provocado pelas emendas após 20 anos”. Também estarão presentes ao evento os ministros Fernando Haddad (Educação), na quinta-feira (13), e Tarso Genro (Justiça), na sexta (14).Durante a solenidade de abertura da XX Conferência Nacional dos Advogados, muitas foram as homenagens às personalidades que marcaram a história da Ordem dos Advogados do Brasil, como o patrono nacional do evento, Miguel Seabra Fagundes; o patrono local, Francisco Ivo Cavalcanti Netto, e o advogado Agesandro da Costa Pereira, que atuou no combate ao crime organizado e ao esquadrão da morte no estado do Espírito Santo.Após ter a história de sua vida retratada pelo grupo Clowns de Shakespeare, o próprio Agesandro Pereira subiu ao palco para receber a Medalha Rui Barbosa, comenda máxima conferida pelo Conselho Federal da OAB às grandes personalidades da advocacia brasileira.Foi ao som de “viver e não ter a vergonha de ser feliz”, trecho da música "O que é o que é", de Gonzaguinha, que os quase cinco mil advogados de todo o Brasil deixaram o auditório do Centro de Convenções na primeira noite do evento.