Micarla chega ao TAM para cerimônia de posse Prefeita eleita chegou ao TAM acompanhado do marido e dos filhos.

A prefeita eleita Micarla de Sousa acaba de chegar ao Teatro Alberto Maranhão, onde será realizada em instantes a cerimônia de posse. Ele chegou acompanhada do marido, Miguel Weber, e dos filhos.



Já se encontram no local aliados de Micarla no último pleito, como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Robinson Faria e os deputados federais João Maia e Rogério Marinho.



Alguns vereadores que estavam participando da eleição para a presidência da Câmara Municipal também vieram prestigiar a posse.