Micarla chora ao receber diploma e diz que sonho está realizado

Júlio Pinheiro Micarla: segunda mulher eleita prefeita de Natal foi diplomada nesta quinta-feira (18).

Com o auditório do TRE lotado por amigos, familiares e diversas autoridades, a juíza da 1ª Zona Eleitoral, Francimar Dias Araújo da Silva, abriu a solenidade parabenizando os eleitos e falando sobre a importância que os novos vereadores e prefeita terão para modificar a imagem que políticos brasileiros vem tendo junto à sociedade.O promotor da 1ª Zona Eleitoral, Maranto Filgueira, enalteceu a forma tranqüila como transcorreram as eleições em Natal, sem grandes problemas durante o pleito. Filgueira também aproveitou o momento para cobrar que os eleitos cumpram os seus compromissos de campanha.“Vossas excelências têm o dever de buscar recuperar a imagem da nossa classe política. Está passando o tempo do povo ficar besta”, declarou o promotor.No momento em que começaram a ser chamados os vereadores para receberem os diplomas das mãos da juíza Francimar Dias, os correligionários presentes travaram uma certa “disputa” para ver quem seria o parlamentar mais aplaudido. Heráclito Noé (PPS), Maurício Gurgel (PHS) e Paulo Vagner (PV), foram os mais festejados. Contudo, a prefeita eleita roubou a cena.No momento em que Micarla foi chamada, quase que a totalidade do plenário se levantou para aplaudir a prefeita. No palco, a pevista recebeu o diploma das mãos de sua mãe, Miriam de Sousa. Visivelmente emocionada – assim como o marido, o ex-secretário estadual de Esportes Miguel Weber –, Micarla posou para os fotógrafos após cumprimentar a governadora Wilma de Faria e os aliados de campanha, o deputado Robinson Faria (PMN) e os senadores José Agripino (DEM) e Rosalba Ciarlini (DEM).“É o momento de alegria onde o sonho se torna uma realidade paupável. Estou muito feliz em estar aqui hoje”, disse a prefeita eleita ao chegar à solenidade.A posse dos novos vereadores vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2009, às 15h e, logo após a eleição para a Mesa Diretora da Casa, seguirão para o Teatro Alberto Maranhão, onde empossarão a prefeita Micarla de Sousa e o vice-prefeito Paulinho Freire.