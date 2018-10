Sport de Parnamirim faz segundo jogo da Ilha do Retiro As meninas potiguares encaram o Leão em sua "jaula" precisando vencer ou empatar a partir de 2 a 2.

O Sport Club Parnamirim joga neste sábado (22.11.08) a segunda partida decisiva pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futebol feminino. O jogo será às 15:00 horas contra o Sport na Ilha do Retiro.



Na primeira partida aconteceu um empate em 1x1. As rubro negras jogam por uma vitória simples ou empate em 0x0 para se classificar.



O Parnamirim se classifica também com uma vitória ou empate acima de um gol, ou seja, 2x2, 3x3 e assim sucessivamente. Se acontecer um novo empate em 1x1 a vaga será decidida nos penaltis. A árbitra da partida será Thaylane de Melo Costa.







