Sem temer a sombra do prefeito Agnelo

Maurício Marques - Eu nem precisei formar equipe de transição. O prefeito Agnelo Alves convocou uma reunião com o seu secretariado e, como fui secretário-chefe de gabinete, secretário de finanças, secretário de recursos humanos, articulador político e vice-prefeito, o que eu pedi e os secretários me informaram foi o suficiente pra fazer o trabalho. Agora é só aguardar o dia 1º de janeiro para colocar em prática o que eu considero fundamental, ou seja, o meu plano de governo. No item n° 1 está escrito que todos os compromissos que não puderam ser cumpridos pelo prefeito Agnelo Alves terão continuidade na minha gestão. Entre esses está incluída a obra de saneamento básico, a qual achamos que ainda não está ideal. Além disso, as escolas que foram inauguradas precisam ser equipadas para entrar em funcionamento, imediatamente. Investiremos na habitação, assistência social, transporte, cultura, enfim tudo o que nós fizemos de bom nos últimos anos daremos continuidade, porque a população de Parnamirim acreditou naquilo que nós dissemos na campanha: "Não é promessa, é compromisso".MM - Quando eu digo que é a continuidade, é de uma obra que eu participei. Sendo assim, a obra que foi realizada por Agnelo também é minha, é nossa, é do povo de Parnamirim. Eu vou continuar o que eu iniciei com ele. Só tem uma coisa que eu acho que o povo vai entender. Eu vou cumprir os compromissos assumidos no meu plano de governo, e fazendo isso eu estarei com a minha marca registrada. Não tenho dificuldade nenhuma em dizer a vocês que Agnelo é o maior prefeito da história de Parnamirim e, como tal, não me custa nada, se eu tiver alguma dificuldade, procurá-lo para buscar orientação. Nós temos uma amizade muito grande e algo que não é muito comum, atualmente, que é lealdade para dialogar abertamente, seja concordando ou discordando.MM - Hoje, neste momento (quinta-feira 18), ainda não formei o secretariado. Agnelo ainda não tocou neste assunto comigo. Na hora que eu decidir como será o secretariado, vou conversar com ele. Não me comprometi com nenhum dos vereadores eleitos sobre secretariado. O que tenho, por enquanto, é o perfil de como quero que sejam os integrantes da minha equipe. Eles terão que comungar com os critérios que aprendi com Agnelo. Não estou com problemas para formar a equipe, apenas com cautela. Pedi que mantivessem o sigilo. Mas acredito que neste fim de semana resolverei tudo e, na segunda-feira (22), às 16h, farei o anúncio.MM - O meu secretariado será escolhido entre pessoas que participaram da campanha, que são competentes, amigas e que eu possa confidenciá-las certas dificuldades, como também saibam entender que, se não estiverem correspondendo às expectativas, vou substitui-las. Serão técnicos e políticos. Os que forem técnicos terão que ter uma orientação política, como tive com Agnelo Alves. Quando vim para cá, eu era diretor da Caern. Acreditei no projeto dele e deixei para assumir uma função na sua administração.MM - Não descarto essa possibilidade. Os vereadores eleitos pela nossa coligação são bons e bastante qualificados e que podem ser nossos secretários, sim. Mas não chamei ninguém, ainda.MM - Não sofro pressão porque quando fiz a composição com os 15 partidos, disse que todos teriam participação no nosso governo, mas não assumi compromisso com nenhum para a secretaria A, B ou C. Agora tem partido que elegeu vereador, outros não. Então aí há uma diferença. Vou me reunir com os sete vereadores que se elegeram pela coligação. O meu primeiro compromisso, que é conversar com eles, eu cumprirei. Depois vou conversar com os presidentes dos partidos. Agora, não entra nessa conversa a questão secretariado, que é privativa do prefeito e vou fazer assim.MM - Não tenha dúvidas de que a primeira pessoa a conhecer o meu secretariado será Agnelo Alves.MM - Não. Ainda tenho até segunda-feira, às 16h para conversar com ele. Trocaremos idéias, é claro. Nós temos uma amizade muito forte, respeito e lealdade. Não vou decidir o secretariado do meu governo sem conversar com aquele que foi o responsável direto pela minha eleição. Isso eu devo a Agnelo e não posso deixar de consultá-lo. Mas ele não vai me exigir, e nem me perguntou nada, porque sabe que tem um secretariado bom e que não pode ser esquecido.MM - Pode ser. Por exemplo, fui secretário e, como fui bom, Agnelo me chamou para ser vice-prefeito. Então os bons prevalecem. Aqueles que comungam com os meus ideais podem continuar sem nenhum trauma, mas repito: não sofri pressão de ninguém. As pessoas estão encarando o meu comportamento como de um cara sério e entendem que, se forem escolhidas, vão trabalhar 24h.MM - Eu pretendendo ter um relacionamento harmonioso com a Câmara de vereadores, pois é a Casa do Povo. Entendo o seguinte: quanto mais cabeças pensantes, melhor. Todos que quiserem trabalhar sério por Parnamirim, não terei nenhuma dificuldade, mas acho que essa decisão era para ter sido tomada em junho, antes das convenções. Porque eleição a gente sabe que tem pessoas que tem carisma, outras têm propostas, alguns investem muito e, depois do resultado concluído, quem não gastou quase nada vai ser chamado?MM - Não. Lá há quatro candidatos que, por coincidência ou não, se elegeram pela minha coligação, mas não vou interferir. Quem chegar com a maioria vai ter o meu aplauso e espero que depois de sair o resultado não haja divisão, porque é uma eleição e ganha quem tiver mais votos. A eleição é deles. Vou assistir e aplaudir aquele que for escolhido. Espero que não seja como a minha eleição que, quem perdeu, não reconheceu o resultado das urnas. E quem não faz isso, não está preparado para vencer.MM - Vamos nos concentrar na saúde, educação e assistência social. Mas nós temos problemas que não dependem só da Prefeitura. Trabalharemos em parceria com o Governo Federal e o do Estado. Mas temos um problema sério em Parnamirim que é uma questão nacional: a segurança pública. Agnelo construiu cinco postos policiais e eu não aceito o fechamento deles. Eu vou atrás do secretário de Segurança, da própria governadora, para a gente recuperar esses postos, os profissionais e viaturas para colocá-los novamente em funcionamento. Nós também vamos elevar o plano de saneamento da cidade para 100%. Mas tem tanta coisa que não dá para elencar aqui.MM - Em 2002 todos foram para as ruas pedir voto para a governadora Wilma de Faria, em Parnamirim. Em 2006 isso não se repetiu por conseqüências que não vale a pena citar aqui. Mesmo não tendo me apoiado, sou o prefeito de Parnamirim. Ela é governadora do Estado do Rio Grande, portanto não vejo dificuldades para fazer parceria com o Governo do Estado. Parceria de trabalho, porque política é outra história e com conversas posteriores, pois 2010 ainda está longe, embora eu saiba que está todo mundo esperando 1º de janeiro para começar as articulações. Não terei dificuldade para dialogar questões administrativas com Wilma.MM - Eu tenho o meu candidato a senador, que é Garibaldi. Tenho um compromisso com Carlos Eduardo e vou manter. Qualquer cargo que ele disputar eu vou segui-lo. Ainda fica uma vaga de senador para definir. José Agripino não veio nenhuma vez a Parnamirim para discutir sobre isso. Mas isso não é fator decisório. Tenho que pensar primeiro como prefeito, não como eleitor. O que for bom para Parnamirim, será votado pelo prefeito de Parnamirim. Então fica aberta a questão. Mas você já sai daqui sabendo que o meu voto número 1 é de Garibaldi e tenho um compromisso com Carlos Eduardo.O PDT, normalmente, é como os demais partidos e se reúne para decidir. Mas ainda não estamos discutindo este assunto. Eu já decidi algumas vezes pelo meu partido em Parnamirim. Se você olhar as coligações do Estado, todas as cidades fizeram as mesmas coligações que eu fiz, com 15 partidos, começando pelo PTB e terminado com o PT. Se alguém vier para cá com proposta boa para o município, vou pensar duas vezes em aceitar.MM - Muito boa. Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com Micarla, deputados e vereadores de Natal. Quando começarmos a tratar da questão metropolitana, teremos um diálogo aberto. Os resquícios que ficaram da campanha de 2008, com o meu comportamento, eu calo. Nós temos correligionários e adversários políticos. Não temos inimigos. Tenho impressão que deverei conversar com Micarla, mas num momento oportuno. Outra coisa: eu nunca fico em cima do muro, sempre tomo decisões. Com relação à Parnamirim, não me arrependo, porque se não tivesse tomado partido, não seria hoje prefeito da cidade.