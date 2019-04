Parnamirim: secretariado está definido O prefeito eleito da cidade, Maurício Marques divulgou os nomes dos seus auxiliares nesta manhã de sexta-feira (26).

O Prefeito eleito de Parnamirim, Maurício Marques anunciou nesta manhã de sexta-feira (26), os nomes dos seus auxiliares. O pedetista aguardava o aval de Agnelo Alves antes de divulgar quem ele escolheu para ajudá-lo a administrar a cidade pelos próximos quatro anos.



Como já era esperado, Maurício manteve alguns secretários da gestão de Agnelo, na Prefeitura. Houve remanejamentos, outros permaneceram na mesma função: Confira abaixo a lista dos indicados para cada uma das 20 secretarias.



GABINETE CIVIL



Márcio Cezar Pinheiro - Jornalista, pós-graduado em Comunicação pela Universidade São Francisco – SP. Cursando Mestrado em Ciências Sociais- UFRN. Atuou como coordenador da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Parnamirim e secretário de Regiões Administrativa da Prefeitura do Natal.



PROCURADORIA



Aldo Medeiros – Advogado do quadro da Procuradoria do município de Natal, assessor jurídico da Prefeitura de Ceará - Mirim.



CONTROLADORIA



José Maria – Contador e Controlador Geral do Município de Parnamirim.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS



Francisco das Chagas Rodrigues de Souza - Administrador e funcionário da Prefeitura de Parnamirim.



SECRETARIA DE FINANÇAS



Mara Nôga - Contadora, já atuou como coordenadora nas secretarias de Finanças e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, além de ser ex-secretária de Finanças na primeira administração do prefeito Agnelo Alves.



SECRETARIA DE SAÚDE



Marciano Paizinho - Médico, primeiro secretário de saúde de Parnamirim e ex-diretor da Sucan, em São José de Mipibu.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Raimunda Basílio – Graduada em Geografia, mestre em administração, professora aposentada de UFRN, há mais de 40 anos atua na área de educação no município.





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Marta Lopes Ferreira - Assistente Social e atual titular da pasta.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO



Ana Michele de Faria Cabral – Graduada em Meio Ambiente pelo Cefet e Enfermagem, atuou como coordenadora na secretaria de Assistência Social, da qual é atual secretária-adjunta.



SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



Nilson Gomes - ex-presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol é o atual titular da pasta.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Jorge Cunha - Publicitário e funcionário do Banco do Nordeste, já exerceu cargo de chefe do Gabinete Civil, secretário de Administração e é o atual secretário de Finanças.



SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA



Gutemberg Xavier de Paiva - Funcionário da Caern, atual coordenador administrativo financeiro da Assessoria de Comunicação, cargo que já exerceu na secretaria de Administração.



SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS



Epifânio Bezerra - Formado em Ciências Contábeis, vereador, atual presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito eleito de Parnamirim.



FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA



Vandilma Maria de Oliveira - Professora e atual presidente da Fundação Parnamirim de Cultura



SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO



José Jacaúna de Assunção - Auditor fiscal do Estado do RN, atual secretário de Tributação, cargo que também já exerceu no governo de Garibaldi Filho.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



Naur Ferreira da Silva - Funcionário da Caern, já exerceu cargo de secretário de Serviços Urbanos e é o atual secretário de Trânsito e Transportes de Parnamirim.



SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES



Antônio Batista Barros - Vereador com quatro mandatos, presidente da Câmara Municipal por três vezes, já exerceu cargo de secretário de Regiões Administrativa na gestão do prefeito Agnelo Alves.



SECRETARIA DE HABITAÇÃO



Homero Grec – Engenheiro Civil e Advogado, já exerceu o cargo de secretário de Finanças e é o atual chefe do Gabinete Civil, da Prefeitura de Parnamirim.





SECRETARIA DE TURISMO



Rogério Santiago - Graduado em Turismo é o atual assessor especial de turismo do município.



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO



Vicente Neto - Jornalista, atual assessor de comunicação da Prefeitura de Parnamirim e chefe de redação da Tribuna do Norte.