Festival da Canção apresenta novos talentos

Foram premiados os três primeiros colocados nas categorias “estudante” e “geral” e o melhor intérprete de cada uma delas. No total, a premiação somou R$ 18 mil, além dos computadores e impressoras destinados para as oito escolas que tiveram alunos finalistas na categoria estudante.O Festival da Canção da Assembléia já está inserido no calendário cultural do Estado e será realizado anualmente. Os músicos finalistas participarão da Assembléia Cultural em 2009. Além disso, um CD e um DVD serão lançados com as músicas finalistas do evento.-Encanta a cantoria (Miguel Carcará)Prêmio: R$ 3 mil-Faça isso parar (Andrew Fellipe Coelho. Intérprete: Dedey)Prêmio: R$ 2 mil-A beleza é te amar (José Washington. Intérprete: Regina Thelly)Prêmio: R$ 1 milMiguel Carcará (Encanta a cantoria)Prêmio: R$ 1 mil-Juras de amor (Magnus Araújo)Prêmio: R$ 4 mil-Todos vão se dar com o urubu (João Salinas e Sérgio Farias)Prêmio: R$ 3 mil- Ela (Carlos Bem e Tertuliano Aires)Prêmio: R$ 2 mil-Janekelly Lira (Tudo na vida)Prêmio: R$ 2 mil