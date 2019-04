Brasília - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deposita terça-feira

Último benefício de 2008 começa a ser pago pelo INSS

(23) o último benefício de 2008 dos segurados que recebem até um salário mínimo, cujo número do cartão de pagamento termina em 2. Devido ao Natal e ao Ano Novo, o início do pagamento foi antecipado em dois dias.A partir do dia 2 de janeiro, em função do feriado de Ano Novo, começam a receber os beneficiários que ganham acima do piso nacional, com cartões de 1 a 0. No mesmo período, prossegue o pagamento dos demais benefícios até o valor do salário mínimo, com cartões de finais de 6 a 0.Os segurados que tiverem dúvidas sobre o calendário podem ligar para os operadores da Central 135 ou acessar o site www.previdencia.gov.br