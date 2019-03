Câmara Municipal aprova OGM 2009

Vlademir Alexandre CMN aprova o OGM de 2009 sem grandes alterações.

Durante as semanas que antecederam a votação do OGM, o vereador Renato Dantas (PMDB) havia levantado a hipótese de dobrar o percentual de remanejamento da próxima prefeita, a deputada Micarla de Sousa (PV). No projeto original, o prefeito Carlos Eduardo propôs que o limite fosse de 10% e o peemedebista pensava em propor o aumento para 20%. Contudo, a emenda foi retirada.“Se ela precisar de algum remanejamento que ultrapasse o limite, ela poderá acionar a Casa e analisaremos a possibilidade de aumentar, sem problemas”, ponderou o vereador Hermano Morais (PMDB), que foi reeleito.Entre as principais emendas apresentadas, a mais discutida foi a do vereador Júlio Protásio (PSB) que visava beneficiar o FestNatal. A proposta do vereador foi de destinar R$ 300 mil para o evento e, após a aprovação do plenário, foi encartada ao projeto.Além da proposta de Protásio, mais três emendas foram encartadas ao projeto, sendo duas de autoria do vereador Salatiel de Souza (PSB) e uma de Dickson Nasser (PSB), todas discutidas com a equipe da prefeita eleita Micarla de Sousa (PV).As outras dez propostas apresentadas, de autorias de Adão Eridan (PR), Edivan Martins (PV) e Hermano Morais (PMDB) foram encaminhadas como sugestões à futura prefeita.Após o encarte das emendas, os vereadores aprovaram o projeto em votação simbólica, garantindo os destinos dos R$ 1,072 bilhão previstos para o ano.