Ministério do Meio Ambiente proíbe uso do amianto

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anuncia hoje (29) portaria que proíbe a compra, o aluguel e a utilização do amianto em obras e serviços nos órgãos vinculados ao ministério, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), entre outros.O anúncio será feito às 10h40 ( de Natal), na tenda da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), em Belém, durante o Fórum Social Mundial.A expectativa da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea) é de que os outros ministérios acompanhem a medida.Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a exposição ao minério causa danos irreversíveis à saúde como tumores e doenças pulmonares.

* Fonte: Agência Brasil.