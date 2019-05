Marcos Meira: "Estamos iniciando do zero"

Fotos: Vlademir Alexandre "Meu projeto é ganhar o Estadual de 2009 e subir para Série A do Brasileiro."

Sabedor das dificuldades, Peninha não escondeu o otimismo nas primeiras vezes em que falou sobre o novo cargo. "Meu projeto para 2009 é ganhar o campeonato estadual e subir para a Série A". Ele revelou que o clube passa por uma reestruturação nos últimos anos.Vislumbrando um trabalho objetivo, ele já contratou o técnico Marcelo Vilar para a próxima temporada e a lista de contratações também deve ser fechada nos próximos dias para que o clube comece os trabalhos visando o campeonato Estadual, título que o América busca reconquistar.Além disso, deixa um recado para a torcida do América, com a promessa de muito empenho e trabalho na temporada que se aproxima.Estamos iniciando do zero. Do plantel ficou pouca gente e a expectativa é fazer um time para ser campeão. Não sei se será possível porque nossa verba para isso não é tão grande, mas o nosso desejo é um time campeão.Queremos fazer uma base para o Brasileiro. Jogadores jovens, preferencialmente, e alguns jogadores que já tenham experiência em disputa do Campeonato Brasileiro. Com esse misto dá para fazer um time competitivo.Ser campeão estadual primeiramente, fazer uma boa campanha na série B e evitar o que aconteceu este ano.Essa parte financeira quem fala é o presidente (José Rocha). Tenho um orçamento para trabalhar e vou procurar mantê-lo. Contratamos treinador e já estamos fazendo os contatos para vinda dos jogadores.Além do presidente José Rocha, eu estou como diretor de futebol, o Eduardo Rocha vai ficar na diretoria. Nós que vamos fazer a diretoria do clube. Vamos manter isso para o próximo ano.Sempre disse que o critério para contratar um treinador é que ele tenha sido campeão alguma vez. Ele já foi campeão três ou quatro vezes. Além disso, tive informações de amigos e outros técnicos sobre ele, que tem um bom conceito no futebol brasileiro. Teve indicações de treinadores amigos e pessoas ligadas ao clube.Foi a temporada, mas ele sabe que futebol é resultado.Jogadores que nós vamos ter condições de honrar com os compromissos. Os outros tinham propostas muito maiores. Eles foram para São Paulo. Foi muito baseado na proposta financeira que esses jogadores ficaram.Vão sim, mas isso vai depender do treinador. Serão 12 garotos, que vão iniciar os treinamentos e vão mostrar serviço para ser aproveitados.Eu acho difícil porque você compete com o interior paulista. Para o (campeonato) Brasileiro, podemos estudar alguns, mas não dá para competir com São Paulo. Alguns saíram, mas mostraram interesse em retornar, como o Júlio Terceiro e o Robson.R$ 1,4 milhão para os menores. Os intermediários recebem R$ 3 milhões e os grandes clubes, R$ 10 milhões. Não dá para você competir.A campanha do sócio-torcedor será retomada, mas estou focado no trabalho e essa questão é de outro departamento.Pode esperar um trabalho grande e sério que vamos fazer. Tenho certeza que vai dar certo .