Potiguar aposta no trabalho e em jovens valores

Vlademir Alexandre Potiguar não investiu muito, mas treina desde setembro.

Apesar da crise, a direção do time Príncipe conseguiu segurar atletas conhecidos dos torcedores, casos de Paulo Renato, Paulão, Ricardo Lima, o meia Vaninho e Helinho. O trabalho de Miluir, no entanto, fica evidente, é focado na afirmação dos jovens valores, tais como Hélder, Jailson e Gilliard.Nos treinamentos comandados pelo treinador Miluir, tem chamado a atenção a velocidade dos atacantes Helinho e Marcelo Dias, mas também a forte pegada aliada à velocidade na saída de bola. Tem sido uma verdadeira fixação do experiente comandante aliar essas duas qualidades do seu time.O Potiguar de Mossoró estréia no Campeonato Estadual no dia 21 de janeiro, enfentandoo ASSU, no estádio Edgarzão, em Assu.