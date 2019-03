Consumidores lotam shoppings às vésperas do natal

15 à 19/12 o shopping fecha às 23 horas 20, 22 e 23/12 funciona até meia-noite 24/12 das 10h às 19h 25/12 a partir de 12h com praça de alimentação, cinema e parque 31/12 das 10h às 18h

15 à 17/12 o shopping fecha ás 23 horas 18 à 22/12 funciona até meia-noite 23/12 até 02:00 24/12 das 9h às 19h 25/12 12h às 22h, para praça de alimentação 31/12 10 às 19h

O período natalino chegou com toda efervescência nas atividades de compra de presentes nos shoppings de Natal. Nos maiores shoppings da cidade, o movimento de consumidores dobrou nos últimos dias com o pagamento do 13º salário dos servidores públicos e funcionários de empresas privadas.Para receber a maior quantidade de clientes, os shoppings montaram horários especiais. Nos dias que antecedem o dia de natal (22 e 23), as lojas dos shoppings funcionarão até meia-noite.Em relação ao ano passado, o Midway Mall prevê o crescimento de 10% no faturamento das lojas, principalmente nas de vestuário e brinquedos. A avaliação do movimento é feita pelo fluxo de veículos, que obteve crescimento maior que 8%. E a previsão é de aumento para a próxima semana.“Próxima semana é a semana com maior movimento, com os maiores registros nos dias 23 e 24 de dezembro, com o movimento das últimas compras”, afirma a gerente de marketing do shopping.As promoções e a diversidade de produtos, que inclui eletroeletrônicos, brinquedos, roupas e móveis, atraem as pessoas ao shopping, além da comodidade de conforto nas compras.Já o Natal Shopping aposta nas promoções e shows culturais para atrair clientes. O departamento de marketing do shopping está oferecendo brindes, além de implantar a gratuidade no estacionamento, a partir das 22 horas, para incrementar o movimento.Os shoppings vão manter a praça de alimentação e o cinema em funcionamento normal durante o feriado. Veja os horários: