Real x Alecrim abre nona rodada do Estadual É o "jogo dos desesperados": o Real ainda busca uma vaga remota ao segundo turno, e o Alecrim luta para não cair à Segundona local

Logo mais, às 20h30, começa a nona rodada do Estadual, com o Real Independente recebendo o Alecrim no estádio Marizão, em Caicó - se fosse pelo gosto dos dirigentes do "Concris do Seridó" o jogo seria em Jardim de Piranhas - no que se pode chamar de "Jogo dos Desesperados".



O anfitrião Real Independente deve estrear novo técnico - Sidcley Souza, o terceiro depois de Jazon Vieira e Silva De Ouro. O "Concris" busca, ainda que a possibilidade pareça um tanto remota, uma vaga entre os seis primeiros que seguem para o segundo turno, o chamado G-6. Os números ajudam um pouco: o time é o nono colocado, com 4 pontos, e pode chegar a 13 pontos se vencer todos os jogos que lhe restam (de quebra, para alcançar uma vaga no G-6, ainda tem que torcer para América, Baraúnas e Coríntians pararem no meio do caminho).



O Alecrim, de sua parte, apesar das circunstâncias - último na classsificação, podendo alcançar apenas 11 pontos, e matematicamente sem chance de se classificar para o segundo turno - pretende lutar mais uma vez, agora para não cair para a Segunda Divisão; o grupo comandado por Gilmar está disposto a repetir o que conseguiu fazer diante do Potiguar de Mossoró - no domingo, o "Verdão" impressionou o técnico rival Miluir Macedo, a ponto do mesmo afirmar a radialistas após o jogo "Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe forte" - mas, desta vez buscando se esmerar na pontaria, ponto fraco do time.



Real x Alecrim terá arbitragem de João Alebto Gomes Duarte.



Outros jogos



A rodada completa terá cinco partidas. Amanhã (18.02) vai ter Baraúnas x Macau, Coríntians x América e ABC x Potyguar; na quinta (19.02) a nona rodada será encerrada com Potiguar de Mossoró x Macau.