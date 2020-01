Márcio Mossoró é notícia no Globoesporte.com O jogador potiguar está defendendo atualmente a forte equipe do Sporting de Braga, em Portugal.

Márcio Mossoró, um dos talentos mais promissores do futebol do Rio Grande do Norte, está hoje atuando no futebol português na sua segunda temporada.



O meia potiguiar foi destaque de matéria no Globo Esporte, onde falou de seu bom momento em terras lusitanas – mudou do modesto Marítimo para Sporting de Braga -, mas relembra os bons momentos do Paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil de 2004, e depois sua transferênci para Internacional.



No Colorado, disse o craque que uma contusão no púbis o atrapalhou. Mossoró quer passar mais um ano em Porugual e depois voltar para o Brasil. O craque é irmão de Marquinhos, hoje no Campinense, volante que teve passagens pelo ABC e América.



Hoje em Portugal, Márcio Mossoró diz que cirurgia o atrapalhou no Inter



Meia do Sporting Braga destaca a união do grupo do surpreendente Paulista-SP, campeão da Copa do Brasil de 2005, sobre o Fluminense





Fora de campo, ele foi um verdadeiro guerreiro. O pedido de “desculpas” ao telefone pela emoção que não conseguiu conter revela a simplicidade de um jogador que foi em busca de um sonho. Nascido em uma família com quatro irmãos, em que todos jogavam futebol, no Rio Grande do Norte, Márcio Mossoró carrega o nome da cidade e uma história de vida com muita luta.



O meia, hoje no Sporting Braga, de Portugal, se destacou na surpreendente campanha do Paulista de Jundiaí, na Copa do Brasil de 2005. Assim como o Santo André-SP, em 2004 (quando venceu o Flamengo na final, em um Maracanã lotado), a equipe do interior paulista conquistou o torneio sobre o Fluminense, novamente no Rio de Janeiro. O título deu a inédita vaga à Libertadores para o clube.



Em entrevista por telefone ao GLOBOESPORTE.COM, Mossoró relembra a conquista e exalta o grupo responsável pela façanha.



- A base daquela equipe já vinha sendo feita há muito tempo. Eu estava há dois anos no clube. O entrosamento entre os jogadores foi fundamental, todos estavam unidos e acreditando no título. Eu destaco o projeto que foi feito pela diretoria e o excelente trabalho do Vagner Mancini como os principais responsáveis – afirma Mossoró.



A ida para o Inter



No ano anterior, ele havia conquistado o vice-campeonato paulista com a equipe de Jundiaí. Na ocasião, participou dos dois jogos da final, sendo responsável pela criação da jogada que originou o gol do Paulista. As ótimas atuações na Copa do Brasil, em 2005, despertaram o interesse de diversos clubes do Brasil, entre eles o Botafogo, eliminado pelo próprio time do interior. Entretanto, Mossoró acabou acertando sua ida para o Internacional.



No Colorado, o jogador conquistou dois vices-Brasileiros, uma Taça Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. No entanto, sua passagem pelo clube gaúcho não foi tão reconhecida. Mesmo assim, ele não lamenta. Pelo contrário, agradece a oportunidade de atuar no Sul.



- O Inter foi um clube que me chamou muito a atenção pelas ótimas campanhas que vinha fazendo. Lá ganhei títulos importantes, e mesmo não sendo titular me considero um campeão. Em 2005 fizeram aquela sacanagem com a gente no Brasileiro e a gente se recuperou para ser vice de novo em 2006 – lembra.



Mossoró revela que uma cirurgia o impossibilitou de ter grandes atuações pelo Colorado.



- Eu fiz uma cirugia no púbis, que me atrapalhou. Fiquei algum tempo fora e quando entrava não conseguia render o meu máximo. De qualquer jeito foi muito bom jogar no Inter. Não senti pressão em nenhum momento e não guardo mágoas, de forma alguma – revela.



Trabalhar com Muricy Ramalho, hoje treinador do São Paulo, foi algo que chamou a atenção na vida de Mossoró.



- Lá eu fiz muitos amigos. O próprio Muricy me deixava muito tranquilo. Ele conhece as capacidades de cada um. Para mim, é um grande treinador, e eu sabia que ele teria sucesso no São Paulo – exalta.



Mossoró em terras lusitanas



Após duas temporadas na equipe gaúcha, Márcio Mossoró se transferiu para o futebol português. Seu primeiro clube no país europeu foi o Marítimo, onde marcou sete gols. Lá, o jogador confessa que sentiu pressão, mesmo sendo um clube modesto.





Mossoró ao lado do irmão Pedro e do filho Nikolas Kauã, de 1 ano e 10 meses



- Eu achava que estaria 100% adaptado, mas o início foi muito difícil. A pressão era muito grande. Não da torcida, mas do próprio clube. Graças a Deus, no segundo turno, tudo começou a correr bem e comecei a fazer gols. Tive boa valorização e saí de portas abertas – diz.



Do Marítimo, Mossoró seguiu para o Sporting Braga, onde joga atualmente e já marcou um gol na temporada. Satisfeito no clube, o jogador quer ficar em Portugal por pelo menos um ano mais.



- Tenho vontade de voltar ao Brasil, mas não é o momento ainda. Aqui eu passeio à vontade com a minha família e não tem cobrança. Posso viajar para Espanha, França, conhecer outras culturas, então acho que por mais uma temporada eu ainda fico – afirma.