ABC terá reforços e desfalques; Alecrim vai para o "tudo ou nada" Clássico mostra um ABC querendo se manter entre os primeiros e o alviverde querendo "arrancar" para a recuperação

Alecrim e ABC se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Machadão, em partida de muita importância para a sequência das duas equipes no Campeonato Estadual. Para o time verde uma vitória significará um recomeço na luta que o time trava contra a ameaça de rebaixamento. O alvinegro, ocupando a terceira colocação na tabela com 9 pontos, precisa da vitória para não se distanciar dos primeiros colocados.



O técnico Heriberto da Cunha poderá contar com o atacante Diogo , que já retornou da viagem que fez e está à disposição do técnico abcdista. Ivan, recuperado de lesão na coxa, também vai para o jogo. Por outro lado, o treinador terá os desfalques de Tales, com uma entorse no tornozelo direito, Simão, que voltou a sentir dores no joelho, Tales, que sente uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. O time também ainda não terá Marcos Tamandaré, que fica de fora porque não está bem fisicamente.



Na sexta-feira, o técnico Heriberto da Cunha encerrou os trabalhos de preparação para o clássico (no sábado (7) foi realizado apenas um recreativo), com a realização de treinos específicos para a defesa e o ataque, trabalho dos alas na linha de fundo e muito trabalho de finalização. Heriberto da Cunha deve mandar a campo a seguinte formação: Raniere, Cauê, Gaúcho e Bem-Hur; Elton, Erandir, Marcos Paraná, Rodriguinho e Gleidson; Ivan (Diogo) e Paulinho Macaíba



Alecrim

No Alecrim a palavra de ordem é recuperação. É verdade que o técnico Erandy Montenegro chegou ter ser cargo ameaçado e dificilmente permanece no clube se voltar a perder neste domingo. A diretoria do clube se reuniu e procurou passar tranquilidade ao grupo, mesmo diante da difícil situação na tabela de classificação.



Para o jogo deste domingo (8) contra o ABC é bem provável que o goleiro Rodrigo volte ao time titular, se bem que todos considerem normal a falha do goleiro George, responsável, no entanto, por grandes defesas na partida contra o Santa Cruz. O restante da equipe deverá sofrer modificações, mas o treinador Erandy Montenegro ainda não defini o time que começa jogando. O time mais provável: Rodrigo, Magno, Da Silva, Anderson e Nego; Eduardo João Paulo, Chapinha e Franklin; Patane e Júlio César.



A partida terá a direção de Ítalo Medeiros, auxiliado por Luiz Carlos Câmara, Edson Trajano. Caio Max Augusto Vieira será o quarto árbitro. O observador indicado pela Ceaf será José Nilman de Lima.