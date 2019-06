Taxistas de Mossoró e Grande Natal já podem fazer a verificação dos taxímetros

TERMINAÇÃO DA PLACA MÊS DE VERIFICAÇÃO 1 JANEIRO DE 2009 2 FEVEREIRO 3 MARÇO 4 ABRIL 5 MAIO 6 JUNHO 7 JULHO 8 AGOSTO 9 SETEMBRO 0 OUTUBRO

A inspeção já pode ser realizada, conforme tabela abaixo, nos seguintes endereços: os táxis da Grande Natal devem se dirigir à sede do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN), situado à rua Olinto Meira, 1036, Barro Vermelho, entre 7h30 e 13h30.Já os táxis que trabalham no município de Mossoró realizam a verificação na sede regional do Instituto, localizado na avenida Doutor Almir de Almeida Castro, 481, Centro, Mossoró, entre 7h30 e 13h30.Quem não fizer a verificação no prazo, terá que apresentar requerimento solicitando a prorrogação mediante comprovação justificável, ou então será autuado. Já os casos omissos serão solucionados pelo Ipem/RN mediante provocação do interessado.A verificação visa garantir o funcionamento do taxímetro conforme as normas e padrões do Inmetro. Após a inspeção visual, os fiscais percorrem 1 km com o veículo, nas bandeiras 1 e 2, e comparam a quilometragem rodada com o valor em reais registrado para determinar se o instrumento marca corretamente.Taxímetros verificados recebem o lacre amarelo do Inmetro e o selo de verificação válido até 2010, colocado no dispositivo luminoso do instrumento, na parte interna do veículo no lado do passageiro.