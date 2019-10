Trem atropela e mata aposentado O acidente aconteceu por volta das 7h, no conjunto Soledade II, zona Norte, a poucos metros da casa onde o aposentado morava.

O aposentado Francisco das Chagas, de 70 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (29) ao ser atropelado pelo trem.



O acidente aconteceu por volta das 7h, no conjunto Soledade II, zona Norte, a poucos metros da casa onde o aposentado morava.



Segundo informações de vizinhos, Franscisco das Chagas saiu a pé para fazer compras no supermercado que fica do outro lado da linha férrea e, na volta, foi atropelado. O trem ia no sentido Natal-Ceará Mirim.



As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, mas a vizinhança comenta que o aposentado tinha problemas auditivos e que, por esse motivo, pode não ter escutado o trem apitar.



O gerente de Comunicação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Ed Francklin da Silva, esteve no local para registrar a ocorrência e acredita nessa hipótese. Segundo ele, a buzina do trem é muito alta. Além disso, o sensor que existe no local estava ativado.