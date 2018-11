Sem jogar bem, Palmeiras supera Ipatinga, revê G-4 e ensaia paz

Esqueça as disputas intensas, o ritmo de jogo acelerado e a festa em arquibancadas lotadas, ingredientes da última partida do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro (derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no dia 9 de novembro).



Neste domingo (23), no mesmo Parque Antarctica, o time alviverde fez um confronto extremamente morno com o Ipatinga, último colocado da competição. Ainda assim, diante de apenas 10.042 torcedores, venceu por 2 a 0, voltou à zona de classificação para a Copa Libertadores de 2009 e aplacou o clima tenso das últimas semanas.





O pior para o Ipatinga é que a equipe visitante não conseguiu aproveitar o desinteresse e a lentidão do Palmeiras. Com isso, os mineiros ficaram com 34 pontos, mantiveram a última posição do Campeonato Brasileiro e se colocaram ainda mais perto da Série B de 2009.



A situação do Palmeiras é melhor. Com a vitória deste domingo, o time alviverde chegou a 64 pontos no Campeonato Brasileiro e se igualou ao Cruzeiro, que tem uma vitória a mais. Em função disso, os mineiros ocupam a terceira posição e os paulistas subiram ao quarto lugar.



PALMEIRAS

Marcos; Maurício, Roque Júnior (Jéci) e Martinez; Fabinho Capixaba, Pierre, Sandro Silva, Evandro (Denílson) e Leandro; Kléber (Léo Lima) e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



IPATINGA

Fernando; Márcio Gabriel (Léo Silva), Gian, Silvio e Baroni; Augusto Recife, Leandro Salino, Júlio e Pablo Escobar (Luciano Mandi); Adeílson e Ferreira (Afonso)

Técnico: Enderson Moreira



Local: estádio do Parque Antarctica, em São Paulo (SP)

Árbitro: Arílson Bispo da Anunciação (BA)

Auxiliares: Belmiro da Silva e Raimundo Carneiro De Oliveira (ambos da BA)

Público: 10.042 pagantes

Renda: R$ 281.512,50



Com informações do UOL Esporte