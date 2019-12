FNF altera horário da rodada no sábado de carnaval

Uma resolução baixada pelo presidente da Federação Norte-Riograndese de Futebol (FNF), José Vanildo, alterou o horário dos jogos da décima rodada do Campeonato Estadual. Toda a rodada está marcada para o sábado (21), primeiro dia de carnaval.



Dessa forma, os jogos vão ficar nos seguintes horários:

Potyguar x Alecrim será às 16h no Bezerrão, em Currais Novos; Assu x Baraúnas às 16h no Edgarzão; ABC x Real Independente será às 16h30, no Frasqueirão; Macau x Potiguar-M às 17h, no Walter Bichão; e Santa Cruz x Coríntianas, às 17h no Iberezão.