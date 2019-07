Micarla diz que situação da Prefeitura é extremamente preocupante

Júlio Pinheiro Micarla: "Situação é muito difícil".

De acordo com Micarla de Sousa, o volume das dívidas da Prefeitura do Natal após a administração de Carlos Eduardo é muito alto, com “empenhos cancelados e empenhos emitidos sem a devida comprovação de receita para o pagamento”.Lembrando que as informações completas sobre os dados levantados por seus auxiliares serão dadas em entrevista coletiva na sexta-feira (16), Micarla disse que a situação da Urbana é uma das mais preocupantes para a atual administração.“Não há uma pasta que tenha o maior problema. Poderia dizer que a Urbana tem problemas sérios no que diz respeito à questão financeira. Mas o contexto geral da Prefeitura é extremamente preocupante”, disse a prefeita.

Política

Questionada sobre declarações do deputado Felipe Maia (DEM) sobre a possibilidade de agregar o PMDB à aliança que a elegeu prefeita de Natal, Micarla preferiu deixar as questões políticas para uma discussão futura devido aos problemas que a cidade vem enfrentando.“Tenho a obrigação de responder a demandas urgentes de nossa cidade. Seria um desserviço eu falar de aspectos voltados para as eleições de 2010. No momento certo, eu irei me pronunciar como prefeita e como presidente do PV”, declarou.