Comitê Organizador Copa do Mundo de 2014 no Brasil vistoria Brasília Capital federal foi sétima cidade vistoriada pelo Comitê, que já esteve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba.

O Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, visitou hoje (2) a cidade de Brasília, uma das prováveis sede dos jogos. A capital federal foi sétima cidade vistoriada pelo Comitê, que já esteve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba. A inspeção é a última etapa antes da escolha final das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014.



Após o desembarque na capital, a comitiva seguiu para o auditório de engenharia da Infraero para conhecer o projeto de reforma do Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com a Infraero, foram apresentadas mudanças estruturais que visam otimizar a capacidade operacional do aeroporto.



Para conhecer os principais pontos da cidade, a comitiva sobrevoou de helicóptero o trajeto que vai do aeroporto ao Estádio Mané Garrincha. De acordo com o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, FábioSimão, a proximidade dos hotéis é um dos trunfos da capital.



A última etapa da visita foi a reunião sobre os projetos do Estádio Mané Garrincha e de infra-estrutura da cidade apresentados pelo governo do Distrito Federal (DF). "Estamos trabalhando muito, com muita humildade, para mostrar que Brasília tem condições de sediar a Copa do Mundo de 2014", afirmou o governador do DF, José Roberto Arruda.



O projeto do novo Mané Garrincha já foi concluído. Atualmente tem capacidade para 30 mil lugares, mas, após a reforma terá 70 mil lugares sentados. Além disso, o gramado será rebaixado 4 metros e deslocado 7 metros em direção às arquibancadas.



De acordo com Arruda, a licitação deverá ser feita ainda neste primeiro semestre e as obras estão previstas para o segundo semestre. Segundo o governador, serão investidos cerca de R$ 500 milhões nas obras de reforma do Mané Garrincha.



No próximo sábado (7), a comissão avaliadora voltará à Suíça e apresentará as observações finais sobre os projetos das 17 cidades candidatas a sede da Copa do Mundo de 2014. Nos dias 19 e 20 de março, o Comitê Executivo da Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciará as 12 cidades-sede.



“As únicas coisas que serão escolhidas são as 12 cidades. Não haverá escolha de quem vai fazer a abertura, quem vai fazer a final ou o encerramento, nada disso será decidido antes do término da Copa de 2010”, disse o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira.



O Comitê Organizador da Fifa tem até o fim desta semana para visitar as cidades de Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Belém, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza.