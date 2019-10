Flamengo conquista duas vitórias no NBB

O Flamengo/Petrobras mostrou que está disposto a defender o título de atual campeão brasileiro. Jogando em quadra adversária, contra o Paulistano/Amil, o rubro-negro conquistou a segunda vitória no Novo Basquete Brasil na noite desta sexta-feira (30/01).

Com o placar final em 96 a 87, o cestinha da partida foi o ala e capitão da equipe, Marcelinho Machado, com 31 pontos. Com o resultado dessa noite, o Flamengo está em segundo lugar na tabela de classificação, com quatro pontos (dois jogos, duas vitórias).



O time de Paulo Chupeta pareceu não sentir a mesma pressão da estréia e conseguiu trabalhar a bola com maior facilidade, tanto na defesa quanto no ataque.



A delegação rubro-negra retorna à Gávea neste sábado, com a sensação de missão cumprida e pouco tempo para descansar. O próximo adversário do Flamengo/Petrobras pelo NBB será o Pitágoras/Minas, nesta terça-feira (3/02), também fora de casa