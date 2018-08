Wilma de Faria visita Brasília para cobrar recursos do PAC

Fotos: Vlademir Alexandre

"Com essa verba, teremos condições de integrar quase todo o Estado usando a cultura", prometeu o presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto.

Longe do turismo político dos prefeitos estreantes que costuma lotar a capital federal nesta época do ano, a visita de Wilma de Faria teve um objetivo bastante claro: garantir e agilizar os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal para o Rio Grande do Norte. Ela teme que o "clima" de cautela que domina Brasília por conta do abalo financeiro mundial diminua o volume de investimentos em 2009, já que um esfriamento da economia resultaria em diminuição na arrecadação dos impostos e menos dinheiro para a União.E não poupou esforços. Em três dias, foi recebida por oito Ministérios - em seis a audiência foi com o próprio ministro -, mais a Infraero e a secretaria nacional de Habitação. Aproveitou a viagem e se reuniu com a bancada aliada para definir as prioridades nas emendas coletivas para o próximo ano. E foi homenageada na solenidade de comemoração aos 20 anos da promulgação da Constituição Cidadã - na época, era a única deputada federal potiguar mulher a ocupar o Congresso Nacional.O esforço, no entanto, não conseguiu abalar o comportamento vamos-esperar-para-ver-o-que-acontece da Esplanada, e a expectativa é que o ritmo de envio dos recursos continue como está: lento como um caminhão subindo a ladeira de primeira. Em contrapartida, ela conseguiu, de início, R$ 7 milhões do ministro Tarso Genro (Justiça) para equipar e capacitar a polícia do Estado e R$ 36 milhões de Luiz Eduardo Barretto (Turismo), que serão utilizados na construção de uma nova via de acesso à praia de Pipa e de um parque temático, com zoológico e tudo, em Mossoró.Saúde, Ciência e Tecnologia, Integração Nacional e Habitação não obtiveram avanços. Na Infraero, as prometidas melhorias para o aeroporto Augusto Severo foram encaminhadas para licitação, e devem demorar para sair do papel. Feitas as contas, pouco menos da metade dos R$ 130 milhões previstos para o RN no Orçamento Geral da União estão empenhados ou obtiveram autorização de empenho, o que equivale à liberação. Mas a batalha do Estado promete um final melhor: a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, em conversa reservada, se comprometeu em ajudar a aliada.A audiência, confirmada de última hora, deixou otimista o secretário estadual de Planejamento, Vagner Araújo. Em entrevista ao Nominuto.com, ele fez um balanço positivo da viagem e disse que acreditava que os R$ 130 milhões chegariam próximo ano. É o que a governadora, que tentará uma vaga no Senado em 2010, quer. E é o que o povo do RN, marcado pela marginalização política e econômica, espera.