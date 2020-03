Representante da Fifa faz contratação de hotéis para a Copa do Mundo de 2014

Zenaide Castro O representante da Fifa está recebendo os hoteleiros amanhã (18)

Ontem (16) a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira no Rio Grande do Norte – ABIH/RN fez um apelo aos hoteleiros para comparecerem à sede da entidade e colocarem seus leitos à disposição.A meta é chegar a 10 mil unidades cadastradas. Até o momento só existem 2.500, o que pode inviabilizar a escolha da cidade para sediar os jogos. Os empresários estão atendendo ao chamado da ABIH/RN e um bom número de hoteleiros agendou o cadastramento para hoje e amanhã.Marcos Ponce de Leon já passou por Curitiba, São Paulo e Belém. De Natal, irá para o Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza. Ele trabalha para a empresa Match Services AG, com sede na Suíça, responsável pelas acomodações, os ingressos e os hospitais durante a Copa do Mundo.“Os meios de hospedagens que estamos contratando agora servirão para acomodar todo o pessoal da Fifa, as delegações, o comitê organizador, os jornalistas, os patrocinadores e os torcedores”, explica.Sem adiantar o número de leitos exigidos para tornar a cidade sede dos jogos, Marcos acredita que Natal conseguirá oferecer o número esperado, já que possui uma indústria hoteleira muito boa.“Por que não aproveitar uma oportunidade como essa?”, destaca, acrescentando que participar do evento é uma grande oportunidade para o hotel, que terá um marketing forte no mundo inteiro, sem precisar fazer nenhum investimento, a não ser no próprio estabelecimento.A divulgação das cidades escolhidas para sediar os jogos será feito de Zurique/Suíça, durante uma reunião do comitê organizador, no dia 20 de março.As cidades que não forem escolhidas para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 poderão se tornar cidades satélites, para apoiar ou servir de concentração das delegações, das equipes de jornalistas ou patrocinadores.A empresária Ana Beatriz Somonetti, da Pousada da Ladeira, na praia de Pipa, estava na sede da ABIH/RN aguardando para ser recebida pelo representante da Fifa. Ela não havia se cadastrado no ano passado, quando houve a primeira visita com essa finalidade, mas agora quis aproveitar a chance e incluir a sua pousada.“Soube através de um comunicado enviado pela ABIH/RN e vou cadastrar 25 dos 35 leitos que disponho no estabelecimento. Acho que até amanhã haverá um bom comparecimento por parte dos hoteleiros”, conclui.