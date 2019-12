Tabela do Campeonato Estadual 2009

1ª Rodada 21/01 Mandante Placar Visitante Santa Cruz X ABC F.C Corintians X Real Baraúnas X Alecrim Assu X Potyguar São Gonçalo X Potiguar (M) América F. C. X Macau 2ª Rodada 25/01 Mandante Placar Visitante Real X Santa cruz ABC F.C X Corintians Potyguar X Baraúnas Alecrim X Assu Macau X São Gonçalo Potiguar (M) X América F.C 3ª Rodada 28/01 Mandante Placar Visitante ABC F.C X Assu Real X Baraúnas Macau X Santa Cruz Potiguar (M) X Corintians Potyguar X América F.C Alecrim X São Gonçalo 4ª Rodada 01/02 Mandante Placar Visitante Baraúnas X ABC F.C Assu X Real Santa Cruz X Potiguar (M) América F.C X Alecrim São Gonçalo X Potyguar Corintians X Macau 5ª Rodada 04/02 Mandante Placar Visitante ABC F.C X Potiguar (M) Real X Macau Alecrim X Santa Cruz Potyguar X Corintians Baraúnas X São Gonçalo Assu X América F.C 6ª Rodada 08/02 Mandante Placar Visitante Alecrim X ABC F.C Potyguar X Real Potiguar (M) X Baraúnas Macau X Assu São Gonçalo X Corintians América F.C X Santa Cruz 7ª Rodada 11/02 Mandante Placar Visitante Macau X ABC F.C Potiguar (M) X Real Corintians X Alecrim Santa Cruz X Potyguar América F.C X Baraúnas São Gonçalo X Assu 8ª Rodada 15/02 Mandante Placar Visitante Alecrim X Potiguar (M) Potyguar X Macau Baraúnas X Santa Cruz Assu X Corintians Real X São Gonçalo ABC F.C X América F.C 9ª Rodada 19 e 21/02 Mandante Placar Visitante Baraúnas X Macau Santa Cruz X São Gonçalo Corintians X América F.C ABC F.C X Potyguar Potiguar (M) X Assu Real X Alecrim 10ª Rodada 25 e 26/02 Mandante Placar Visitante Potyguar X Alecrim Macau X Potiguar (M) Assu X Baraúnas Santa Cruz X Corintians América F.C X São Gonçalo ABC F.C X Real 11ª Rodada 01/03 Mandante Placar Visitante Alecrim X Macau Potiguar (M) X Potyguar Corintians X Baraúnas Santa Cruz X Assu São Gonçalo X ABC F.C América F.C X Real

