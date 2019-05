Salomão Gurgel desiste de disputar a presidência da Federação dos Municípios do RN Prefeito de Janduís argumenta que não conseguiu o apoio necessário de partidos aliados.

O prefeito reeleito de Janduís, Salomão Gurgel (PT), não disputará o comando da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn). A justificativa do petista é que ele não teve o apoio dos partidos que pretendia.



Cotado para disputar a sucessão de Robenílson Ferreira – prefeito de Bento Fernandes que comanda a Femurn – contra o prefeito eleito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado (PR), e o prefeito eleito de Lajes, Benes Leocádio (PP), Salomão aguardava o apoio dos prefeitos do PMDB e PSB, o que não ocorreu.



“Não vou ser candidato. Aguardava o apoio desses partidos, mas não consegui viabilizar minha candidatura”, explicou o prefeito.



Deste modo, a eleição para a Fermurn deverá ter candidato único, já que Benes Leocádio e Jaime Calado entraram em acordo, mesmo sem ainda terem divulgado quem dos dois será o candidato.