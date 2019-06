Polícia Civil impede roubo de loja em Candelária Policiais trocam tiro e ferem homem que tentava arrombar estebelecimento comercial na avenida da Integração.

A polícia impediu o roubo a uma loja em Candelária no final da manhã desta segunda-feira (5). Uma patrulha da Polícia Civil passava no instante em que Jonatas Ferreira Vasconcelos, 24, tentava arrombar um estebelecimento comercial na avenida da Integração.



Jonatas trocou tiros com a polícia e foi atingido no abdômen e em uma das pernas, sendo levado em seguida ao Hospital Walfredo Gurgel. A informação é de que ele não corre risco de morte. O delegado do 5º Distrito Policial, Marcus Dayan, informou que assim que o acusado estiver em condições será encaminhado à delegacia.