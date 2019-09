Reunião entre governadora e ministro tem participação de empresários Audiência ocorre no gabinete da Secretaria de Planejamento.

A governadora Wilma de Faria e o ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, já estão reunidos na Secretaria de Planejamento. A reunião, que tem o objetivo de debater a implantação de projetos que tragam desenvolvimento para o Nordeste, conta com a presença de representantes de vários segmentos da economia potiguar.



O presidente da Federação das Indústrias, Flávio Azevedo, participa da discussão. Neste domingo (25), o ministro esteve em visita à região do Seridó, onde pode colher dados para montar um plano estratégico a ser desenvolvido naquela área.



A deputada federal Fátima Bezerra (PT) também está no local, assim como parte do secretariado do Governo do Estado.



Mangabeira chegou cedo ao gabinete e foi recebido pelo secretário de Administração, Paulo César Medeiros.





