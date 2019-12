Diogo, finalmente, está regularizado

O técnico alvinegro, Heriberto da Cunha, recebeu uma boa notícia na tarde desta terça-feira (03). O atacante Diogo, que aguardava a confirmação de sua regularização, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e a consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nada acusou.







Com isso, o jogador está liberado para jogar e poderá fazer a sua estréia com a camisa do Mais Querido. Porém, apesar de regularizado, Diogo não estará à disposição para a próxima partida, diante do Potiguar de Mossoró, já que solicitou com antecedência sua liberação para tratar problemas pessoais. Para as próximas partidas, Diogo estará apto para atuar.







Fabiano Silva



O volante Fabiano Silva, que chegou ao Mais Querido no ínicio da temporada, e que possui contrato firmado de 1 ano com o ABC, acaba de ser liberado pela diretoria alvinegra para defender o Botafogo/PB. O atleta e o clube chegaram a um acordo e Fabiano será cedido ao time paraibano por empréstimo.

A diretoria do time paraibano mostrou interesse no atleta, que irá para João Pessoa para as disputas do Campeonato Paraibano. O contrato firmado entre ABC, Botafogo/PB e atleta é válido até o dia 30 de maio de 2009