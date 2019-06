Câmara setorial do audiovisual se reúne na FJA

A Fundação José Augusto está convidando profissionais e amadores do audiovisual potiguar para comparecerem ao encontro da Câmara Setorial do Audiovisual, que será realizado hoje (12), às 17h, no Auditório da FJA.Na pauta de discussão estão os seguintes temas:- A publicação do edital para contemplar a realização de produções audiovisuais potiguares;- A implementação do Núcleo de Produção Digital, anunciado recentemente em Natal pelo secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Silvio Da-Rin. Num primeiro momento, significa a chegada de equipamentos (filmadora, ilha de edição, iluminação, etc) e verba do Minc para a realização de um programa de oficinas direcionadas ao audiovisual. Num segundo momento, existe a possibilidade dos produtores potiguares utilizarem estes equipamentos.

Local: Auditório da Fundação José Augusto (Rua Jundiaí, 641, Natal/RN)Horário: 17h