Chuvas: buracos causam batida em Candelária

Fotos: Andréia Freitas e Marília Rocha Perigo: cratera na rua Ataulfo Alves.

Segundo o morador Martim Medeiros, a situação é comum na rua. “Sempre que chove é a mesma novela. A Caern conserta os buracos, mas não recupera o asfalto e o resultado é esse”, diz o morador apontando para as crateras.Ele afirma que na sexta-feira (16) dois carros caíram no buraco maior, que estava sem sinalização. “Foi preciso juntar os moradores da rua pra tirar o carro do buraco. Depois de alguns minutos, outro carro caiu”, declara o morador, dizendo-se preocupado com a situação.Martim contou a reportagem do

Nominuto.com

que no final da noite dois carros colidiram quando os motoristas perderam o controle dos veículos na tentativa de desviar dos buracos. “Tinha uns 10 centímetros de lâmina de água. Estava impossível passar na rua e as bocas de lobos estavam cheias”, disse o morador.