Micarla vai ao Rio de Janeiro conhecer modelo de UPAs A prefeita será recebida pelo prefeito Eduardo Paes e também pelo secretário de Estado da Saúde e Defesa Civil, Sérgio Côrtes.

A convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a prefeita de Natal Micarla de Sousa viaja na manhã desta quarta-feira (28) para o Rio de Janeiro, onde pretende conhecer o funcionamento das estruturas de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) daquela cidade.



A sugestão partiu do ministro José Gomes Temporão, que garantiu nesta terça-feira, em audiência com Micarla, em Brasília, apoio para a construção de quatro UPAs na capital do Rio Grande do Norte. "Só saio de Brasília com este problema solucionado. Superior a tudo é o direito a vida", declarou a prefeita, informando ter aceitado o convite feito pelo prefeito do Rio de Janeiro.



No Rio de Janeiro, a prefeita Micarla de Sousa será recebida pelo prefeito Eduardo Paes e também pelo secretário de Estado da Saúde e Defesa Civil, Sérgio Côrtes, que garantiu o apoio necessário no repasse das informações necessárias.



No Rio de janeiro, de acordo com o Ministro Temporão, uma UPA é montada e equipada no curto espaço de tempo de 20 dias. A intenção é trazer o know how para Natal, atendendo a solicitação do próprio ministro da Saúde. Temporão receberá Micarla de Sousa novamente em audiência na próxima quinta-feira, em Brasília, às 10 horas, ocasião em que deverá estar presente também a governadora Wilma de Faria.