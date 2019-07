TVU apresenta série de documentários A cada dia, um documentário da série "Alma nas ruas" é exibido durante o TVU Notícias.

Durante toda a semana o TVU Notícias, exibido às 18h na TV Universitária (canal 5), está veiculando a série de pequenos documentários “Alma das ruas”. Os vídeos são o resultado do trabalho de conclusão de curso do jornalista e radialista Alexandre Santos.



A série retrata um espaço urbano – Natal – destacando personagens que trabalham nas ruas. O primeiro vídeo exibido foi “Alma de gari”. Nesta terça-feira (13) será exibido “D’Luca – O poeta do asfalto”, que mostra a história do fotógrafo e artista plástico que pinta e cuida dos canteiros da BR 101 na entrada do conjunto Satélite e em Nova Parnamirim.



Na noite da quarta-feira “Ney Douglas - repórter fotográfico” vai mostrar o olhar diferenciado do fotojornalista; “Márcia – ‘... eu não esperava morar na rua ...’” conta na quinta-feira a vida da moradora de rua e o documentário “Sinal fechado” encerra a série, mostrando o dia-a-dia de um artista que ganha a vida nos sinais da cidade, na sexta-feira.