Dupla é presa tentando “pescar” dinheiro de caixas eletrônicos O cearense José Valdeon e o potiguar Josimar Ribeiro foram presos na madrugada desta quarta quando tentavam dar golpes em terminais eletrônicos da Caixa Econômica.

O cearense José Valdeon Silva e o potiguar Josimar Ribeiro da Silva foram presos na madrugada desta quarta-feira (14) quando tentavam aplicar golpes a usuários de terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A dupla já havia instalado um equipamento para reter dinheiro dentro das máquinas e foi flagrada quando tentava instalar um outro para “pescar” envelopes com depósitos bancários.



José Valdeon e Josimar Ribeiro foram presos pela equipe de segurança da Caixa, que contou com o apoio da Polícia Militar. “Primeiro eles foram até a agência Lagoa Nova, na avenida Prudente de Morais, e instalaram uma peça naquela parte do terminal que sai o dinheiro do cliente. Esse equipamento retém as cédulas e eles iriam recolhê-las assim que o cliente desistisse do saque, pensando que a máquina está quebrada”, falou um segurança da Caixa.



Em seguida os dois seguiram até a agência Câmara Cascudo, que fica na avenida Engenheiro Roberto Freire (estrada de Ponta Negra). “Nessa agência, eles iriam tentar instalar um equipamento para ‘pescar’ os envelopes de depósitos bancários. O equipamento é composto por um pedaço de metal que é seguro por um fio de nylon grosso, daqueles de costurar couro. Depois que o cliente depositasse o envelope com o dinheiro, iriam ‘pescá-lo’”, explicou o segurança, que pediu para não ser identificado.



José Valdeon Silva é natural de Novo Horizonte e alegou ser pedreiro no Ceará. Já Josimar Ribeiro da Silva disse ser porteiro de condomínio em Parnamirim. Um outro cearense, ainda não identificado, fugiu ao notar a chegada dos seguranças da Caixa Econômica.



José Valdeon e Josimar Ribeiro foram levados para a sede da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, onde foram autuados em flagrante por furto. Um Fiat Uno com placas de Parnamirim que estava com eles foi apreendido.



Segundo o setor de segurança da Caixa Econômica, alguns clientes podem ter sido lesados pela dupla, uma vez que os dois vinham tentando aplicar o golpe desde dezembro. O cliente que se sentir lesado deve procurar a polícia para denunciar o crime.