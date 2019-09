Ministro da Defesa apresentará avaliação da obra da BR-101

Isabela Santos “O trabalho forma mão-de-obra qualificada", disse Jobim.

“Não vamos nos restringir a questões de conjuntura”, comenta. Segundo Nelson Jobim, a importância da duplicação da estrada nacional vai além da contrução.“O trabalho forma mão-de-obra qualificada. Esses militares provisórios saem em sete anos e estão preparados para o mercado”, fala o Ministro. Com ele, concorda o superintendente do DNIT, José Narcélio. “É bom para o RN e para a engenharia como um todo”, disse.“Está sendo realizado um trabalho de excelente qualidade. O DERSP veio e constatou in loco o que está sendo feito aqui”, elogia.