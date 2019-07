Governadora garante apoio para o Campeonato Estadual

Em reunião nesta quinta-feira (15) com o presidente da Federação norte-rio-grandense de Futebol (FNF), José Vanildo, a governadora Wilma de Faria se comprometeu a apoiar financeiramente o Campeonato Estadual de Futebol 2009, cujo início será dia 21.Na reunião, ocorrida na Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla), ainda foram discutidos assuntos como o Futebol em Tom Maior, a reforma do Juvenal Lamartine e o Cidadão Nota 10.O presidente da FNF, José Vanildo, avaliou que o encontro foi proveitoso para o futebol do RN. “A reunião com a governadora foi excelente. Ela ouviu a nossa proposta e disse que ia dar o apoio, em especial ao Campeonato Estadual”, disse. Como forma de retribuição, a Taça do Estadual de 2009 terá o nome da governadora.Em uma outra reunião, que deve acontecer na segunda-feira (19), os times filiados a FNF encontram a governadora para discutir mais detalhes a respeito do apoio ao evento e também aos times.José Vanildo encerou dizendo que “a atitude da governadora coloca um ponto final no preconceito ao futebol do Rio Grande do Norte”.

Projetos

Em 2008, a FNF lançou o Futebol em Tom Maior, cuja idéia é executar o hino nacional antes do início de cada partida, seja do Campeonato Estadual ou do Campeonato Brasileiro.Outra ação que deve ser continuada é o Cidadão Nota Dez. José Vanildo ressaltou a importância do programa para os torcedores das principais cidades do RN. O programa reverte a troca de cupons fiscais por tickets-lazer, que no caso do futebol são revertidos em ingressos.